Burak Özçivit’ten örnek davranış... Oyuncunun, Ramazan ayında onlarca aileye erzak kolisi ve para yardımı yapmaya başladığı öğrenildi. Bu desteğinin duyulmaması için sürekli çevresindekileri ve set ekibini uyardığı konuşulan Özçivit’in, daha önce de birçok kişiye yardım ettiği söyleniyor.

‘Kuruluş Osman’ dizisinin çekimlerine devam eden oyuncu, kilolarca ağırlıkta zırh taşımasına rağmen oruç tutmayı da ihmal etmiyor. Özçivit’in oğlu Karan’ın ekranda kendisini izlerken çekilen fotoğrafını Instagram’dan, “Canımın canı” notuyla paylaşması ise, “TV’nin altında koltuğun ne işi var?” yorumlarına neden oldu.