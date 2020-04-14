MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Örnek girişimci
14.04.2020 - 07:00 |

Örnek girişimci

Genç yaşta sahibi olduğu şirket bünyesinde yaptığı çalışmalarla adından bahsettiren Nora Un Yönetim Kurulu Başkanı Nafiye Bahur, pandemi günlerinde de ihtiyaca cevap verebilmek için hız kesmeden çalışıyor.

Örnek girişimci

Genç yaşta sahibi olduğu şirket bünyesinde yaptığı çalışmalarla adından bahsettiren Nora Un Yönetim Kurulu Başkanı Nafiye Bahur, pandemi günlerinde de ihtiyaca cevap verebilmek için hız kesmeden çalışıyor. Şu sıralar en çok rağbet gören gıda maddesinin başında gelen unun yurdumuzdaki en büyük üreticilerinden iş insanı, yoğun temposunu hafta sonunda da sürdürüyor. Bahur, unu iç piyasalara olduğu kadar Orta Doğu ve Avrupa’nın pek çok ülkesine de gönderiyor.

Sinem Güven, Pınar Altuğ ve Ata Demirer'e meydan okuduEski manken Sinem Güven, karantina kurallarına uyarak evden çıkmıyor. Güven, 44 dakikalık egzersizini paylaşarak ünlü isimlere meydan okudu.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

HADiSE’Yi TANIMADILAR

HADiSE’Yi TANIMADILAR

Süperstar’ın ev hali

Süperstar’ın ev hali

'Perişanım' zirveye çıkıyor

'Perişanım' zirveye çıkıyor

Sergi sürprizi

Sergi sürprizi

Sıradaki Haber