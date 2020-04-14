Örnek girişimci

Genç yaşta sahibi olduğu şirket bünyesinde yaptığı çalışmalarla adından bahsettiren Nora Un Yönetim Kurulu Başkanı Nafiye Bahur, pandemi günlerinde de ihtiyaca cevap verebilmek için hız kesmeden çalışıyor. Şu sıralar en çok rağbet gören gıda maddesinin başında gelen unun yurdumuzdaki en büyük üreticilerinden iş insanı, yoğun temposunu hafta sonunda da sürdürüyor. Bahur, unu iç piyasalara olduğu kadar Orta Doğu ve Avrupa’nın pek çok ülkesine de gönderiyor.