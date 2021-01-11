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11.01.2021 - 07:00 |

Örnek Sabancı

Ece Çiftçi’nin dezavantajlı bölgelerde yaşayan 7-13 yaş arası çocukların yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmelerini amaçlayarak kurduğu Sosyal Ben Vakfı’yla çalışan Hakan Sabancı, yardımda sınır tanımıyor.

Örnek Sabancı
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Ece Çiftçi’nin dezavantajlı bölgelerde yaşayan 7-13 yaş arası çocukların yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmelerini amaçlayarak kurduğu Sosyal Ben Vakfı’yla çalışan Hakan Sabancı, yardımda sınır tanımıyor. Geride bıraktığımız yıl porselen bardaklar tasarlayan iş insanı, bu kez sweatshirtlere imza attı. Tasarımlarıyla poz veren Sabancı, Instagram’da paylaştığı fotoğrafa “Hayal gücüne güven hoodie’lerinden alırsanız geliri sadece köy okullarında taşımalı eğitimde öğrenim
gören çocukların yeteneklerini keşfetmeleri, geliştirmeleri ve yönlendirmelerine gidecektir” notunu düştü.

10 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni10 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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