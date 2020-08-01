Otoban filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Otoban filmi kaç yılında çekildi?

Otoban filmi bu akşam TV ekranında ilk kez izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Filmin oyuncu kadrosu ve oyuncuları filmi izlemeyi düşünen vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 2016 yılında vizyona giren Otoban filminde kötü giden bir soygunun ardından Casey kendisini acımasız bir mafya babası Hagen'den kaçarken bulur. İşte Otoban filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

OTOBAN FİLMİ KONUSU

Kötü giden bir soygunun ardından Casey Stein kendini acımasız mafya babası Hagen'den kaçarken bulur. Hagen'ın geri almak için her şeyi yapabileceği bir kargoyla kaçmaya çalışan Casey'in seçenekleri çok azdır. Çaresizlik içinde eski patronu ve uyuşturucu kaçakçısı olan Geran'ı arar. Geran'dan isteği uzun süreli kız arkadaşı Juliette'i Hagen'dan korumasıdır. Hayatının aşkı Juliette'i Hagen tehdidinden korumaya ve en kısa sürede hayatını kurtarmaya çalışan Casey kendini esaslı bir kovalamacanın içerisinde bulur. Köln'ün yüksek hızlı otobanında hayatta kalma mücadelesi veren Casey çok geç olmadan kendi hayatını ve sevdiği kadının hayatını kurtarabilecek midir?...

OTOBAN FİLMİ OYUNCULARI

Nicholas Hoult - Casey

Felicity Jones - Juliette

Anthony Hopkins - Hagen Kahl

Ben Kingsley - Geran

Nadia Hilker - Rowena

Clemens Schick - Mirko

Joachim Krol - Wolfgang

Aleksandar Jovanovic - Jonas