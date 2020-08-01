MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Otoban filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Otoban filmi kaç yılında çekildi?
01.08.2020 - 16:46 |

Otoban filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Otoban filmi kaç yılında çekildi?

Bu akşam TV ekranında ilk kez ekrana gelecek olan Otoban filmini izlemeyi düşünen vatandaşlar oyuncu kadrosu ve filmi konusu hakkında araştırmalarına başladı. 2016 yılında vizyona giren Otoban filminin oyuncu kadrosunda Nicholas Hoult, Felicity Jones, Anthony Hopkins, Ben Kigsley gibi usta isimler yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Eran Creevy oturuyor. İşte Otoban filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

Otoban filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Otoban filmi kaç yılında çekildi?
ABONE OL

Otoban filmi bu akşam TV ekranında ilk kez izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Filmin oyuncu kadrosu ve oyuncuları filmi izlemeyi düşünen vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 2016 yılında vizyona giren Otoban filminde kötü giden bir soygunun ardından Casey kendisini acımasız bir mafya babası Hagen'den kaçarken bulur. İşte Otoban filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

OTOBAN FİLMİ KONUSU

Kötü giden bir soygunun ardından Casey Stein kendini acımasız mafya babası Hagen'den kaçarken bulur. Hagen'ın geri almak için her şeyi yapabileceği bir kargoyla kaçmaya çalışan Casey'in seçenekleri çok azdır. Çaresizlik içinde eski patronu ve uyuşturucu kaçakçısı olan Geran'ı arar. Geran'dan isteği uzun süreli kız arkadaşı Juliette'i Hagen'dan korumasıdır. Hayatının aşkı Juliette'i Hagen tehdidinden korumaya ve en kısa sürede hayatını kurtarmaya çalışan Casey kendini esaslı bir kovalamacanın içerisinde bulur. Köln'ün yüksek hızlı otobanında hayatta kalma mücadelesi veren Casey çok geç olmadan kendi hayatını ve sevdiği kadının hayatını kurtarabilecek midir?...

OTOBAN FİLMİ OYUNCULARI

Nicholas Hoult - Casey

Felicity Jones - Juliette

Anthony Hopkins - Hagen Kahl

Ben Kingsley - Geran

Nadia Hilker - Rowena

Clemens Schick - Mirko

Joachim Krol - Wolfgang

Aleksandar Jovanovic - Jonas

 

Cem Davran'dan duygusal paylaşımAnnesiyle birlikte çektiği videoyu Instagram hesabından paylaşan Cem Davran, “Sevdiği şarkılarla, geçen doksan yıla yakın bir masalı hatırlatmaya çalışırsın. Bebeğiydin bir zamanlar, bebeğin olur gün gelir. Beni hatırlamasa da şarkıları hatırlıyor” dedi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Ezgi Eyüboğlu kaleyi içten fethetti'

'Ezgi Eyüboğlu kaleyi içten fethetti'

Dilan Çiçek Deniz: Uzaylı dili öğrenmeye başladım

Dilan Çiçek Deniz: Uzaylı dili öğrenmeye başladım

Tolgahan Sayışman'dan 'Şampiyon' dizisine veda mesajı

Tolgahan Sayışman'dan 'Şampiyon' dizisine veda mesajı

Sinema TV Sendikası’ndan Ufuk Bayraktar’a kınama!

Sinema TV Sendikası’ndan Ufuk Bayraktar’a kınama!

Sıradaki Haber