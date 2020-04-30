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30.04.2020 - 10:57 |

Ouncu Aybüke Pusat'tan karantina pozu

Oyuncu AybÃ¼ke Pusat, karantinayÄ± geÃ§irdiÄŸi Ege'den bÃ¶yle poz verdi. BirÃ§ok kiÅŸi gibi saÃ§Ä±nÄ± kendi kesen Pusat, sahilden paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bu rengarenk fotoÄŸrafÄ±na ÅŸÃ¶yle yazdÄ±: "Herkes kahkÃ¼l kestiyse karantina sona erebilir mi?"Â

Ouncu Aybüke Pusat'tan karantina pozu

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AybÃ¼ke Pusat, karantinayÄ± geÃ§irdiÄŸi Ege'den bÃ¶yle poz verdi. BirÃ§ok kiÅŸi gibi saÃ§Ä±nÄ± kendi kesen Pusat, sahilden paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bu rengarenk fotoÄŸrafÄ±na ÅŸÃ¶yle yazdÄ±: "Herkes kahkÃ¼l kestiyse karantina sona erebilir mi?"

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Oyuncu Can Yaman ve aneesi Gülden Yaman birlikte dans ettiYakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu Can Yaman, annesi Gülden Yaman'la tango yaptÄ±ÄŸÄ± videoyu Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.
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Cadde YazarlarÄ±

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