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AybÃ¼ke Pusat, karantinayÄ± geÃ§irdiÄŸi Ege'den bÃ¶yle poz verdi. BirÃ§ok kiÅŸi gibi saÃ§Ä±nÄ± kendi kesen Pusat, sahilden paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bu rengarenk fotoÄŸrafÄ±na ÅŸÃ¶yle yazdÄ±: "Herkes kahkÃ¼l kestiyse karantina sona erebilir mi?"

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