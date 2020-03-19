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19.03.2020 - 07:00 |

Övgü aldı

Nora Grup Başkanı Nafiye Hacıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, takdir topladı.

Övgü aldı

Nora Grup Başkanı Nafiye Hacıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, takdir topladı. İş insanı, koronavirüs salgını nedeniyle krizden fırsat çıkarmak isteyenlere ders verdi. Hacıoğlu, “Virüs nedeniyle fiyatlarında olağan dışı bir artış söz konusu değildir. Toprak Mahsulleri Ofisi, buğdaya zam uygulamamıştır. Un fiyatlarının arttığına ilişkin söylentilerin hiçbir geçerliliği yoktur. Üzerimizdeki ağır sorumluluğun farkındalığıyla hareket ettiğimizi, her anlamda devletimizin ve vatandaşlarımızın yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz” açıklamasına
yer verdi.

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Cadde Yazarları

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