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HaberlerMagazin Haberleri Övgü aldı
08.11.2020 - 07:00 |

Övgü aldı

Meryem Uzerli, başrolünü oynadığı ‘Kovan’ filmiyle Hollywood Reporter dergisinin en önemli ödül stratejisti ve sinema yazarlarından Scott Feinberg’den övgü aldı.

Övgü aldı
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Meryem Uzerli, başrolünü oynadığı ‘Kovan’ filmiyle Hollywood Reporter dergisinin en önemli ödül stratejisti ve sinema yazarlarından Scott Feinberg’den övgü aldı. Dergideki yazıyı Instagram’dan paylaşan oyuncu, “Scott Feinberg’in bu yıl Türkiye’de en iyi film olarak ‘Kovan’ı göstermesi bize büyük bir gurur, onur ve mutluluk verdi” notunu düştü.

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