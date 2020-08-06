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06.08.2020 - 07:00 |

Övüç yerine Salkım

Yeşim Salkım’a küfür eden Murat Övüç, işinden oldu. Mekan yetkilileri sosyal medya fenomeniyle sözleşmesini iptal edip, Salkım’la anlaştı

Övüç yerine Salkım
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Murat Övüç’ün geçtiğimiz günlerde sahne aldığı Palm Beach Lara’da, Yeşim Salkım’a küfür etmesinden hemen sonra mekan yetkilileri harekete geçti. Görevliler, olayın gerçekleştiği gün sosyal medya fenomenini performansının bitmesine 45 dakika kala sahneden indirerek, daha sonraki konserlerini iptal etti.
Mekan yönetimi, Salkım’la cumartesi akşamı için anlaştıklarını ve tüm kadın misafirlerin ücretsiz olarak giriş yapabileceğini söyledi. Yetkililer, “Murat Övüç’le bir daha çalışmama kararı aldık. Bizim için değerli olan kadınlarımızın her zaman yanında yer alacağız” açıklamasını yaptı.

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner’in ‘apaçi dansı’Oyuncu çift Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, yaptıkları sosyal medya paylaşımları ile de kendilerinden söz ettirmeyi başarıyor.
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Cadde Yazarları

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