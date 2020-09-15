Oy verin çağrısı…

Miley Cyrus, katıldığı bir radyo programında oy kullanmanın önemine dikkat çekti. 3 Kasım’da gerçekleşecek ABD Başkanlık Seçimleri’nde sevenlerine vatandaşlık görevlerini yapması çağrısında bulunan şarkıcı, “Dinleyin, ben 27 yaşındayım ve hayatımda daha mühim bir seçim yaşamadım ve umarım yaşamam. Yerimizden kalkıyoruz, değişiklik yapıyoruz ve ülkemizi yönetme işine uygun birini seçiyoruz” dedi.