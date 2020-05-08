Öykü Çelik: Bir süre daha kuaföre gitmeyi düşünmüyorum

Uzun süredir ev karantinasında olan oyuncu Öykü Çelik, kuaförde saçlarını boyatırken çekilmiş eski bir fotoğrafını paylaşarak altına şunları yazdı:

“Kendi adıma şunu söyleyebilirim; bir süre daha kuaföre ve AVM'lere gitmeyi düşünmüyorum.. Bu süreci ailemle birlikte atlatıyorum ve bu sorumlulukla kimseyi tehlikeye atmak istemem.. Ancak diğer taraftan tüm çalışanlara dükkanlarını yeni açacak olanlara Allah'tan sağlık diliyorum.. Çalışmak zorunda olan arkadaşlarımız.. virüse karşı maalesef ki öncü birliklerimiz..”