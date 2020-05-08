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08.05.2020 - 09:48 |

Öykü Çelik: Bir süre daha kuaföre gitmeyi düşünmüyorum

Oyuncu Öykü Çelik, sosyal medya hesabından eski bir fotoğrafını paylaşarak, altına yazdığı notla karantina kurallarını kaldırmayacağını belli etti.

Öykü Çelik: Bir süre daha kuaföre gitmeyi düşünmüyorum
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Uzun süredir ev karantinasında olan oyuncu Öykü Çelik, kuaförde saçlarını boyatırken çekilmiş eski bir fotoğrafını paylaşarak altına şunları yazdı:

“Kendi adıma şunu söyleyebilirim; bir süre daha kuaföre ve AVM'lere gitmeyi düşünmüyorum.. Bu süreci ailemle birlikte atlatıyorum ve bu sorumlulukla kimseyi tehlikeye atmak istemem.. Ancak diğer taraftan tüm çalışanlara dükkanlarını yeni açacak olanlara Allah'tan sağlık diliyorum.. Çalışmak zorunda olan arkadaşlarımız.. virüse karşı maalesef ki öncü birliklerimiz..”

Öykü Çelik: Bir süre daha kuaföre gitmeyi düşünmüyorum

Magazin Haberleri Bülteni (8 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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