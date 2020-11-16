Öykü Gürman zeytin hasadı yaptı

Yakın bir zamanda yurt dışındaki festivalde Türkiye'yi temsil edecek olan Öykü Gürman son hazırlıklarını tamamladı. Güzel sanatçı hafta sonu gittiği Küçükuyu Bahçedere Köyü'ndeki 20 dönümlük Zeytin bahçelerinde, yoğun iş takvimimden fırsat bulup işçilerle birlikte hasat yaptı. Geçen yıl yatırım amaçlı bu araziyi satın alan Gürman'a annesi ve erkek arkadaşı da zeytin hasatı esnasında eşlik etti. Hasat zamanı fotoğraflarını da sosyal medyada paylaşan Gürman'a binlerce yorum geldi.