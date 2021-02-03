Öykü Karayel: En huzurlu dönemim

Anne olmaya hazırlanan Öykü Karayel, L’Officiel dergisinin kapağına konuk oldu. Güzel oyuncu, Roman Bonomo ismini vereceği bebeğine kavuşmak için sabırsızlandığını söyledi.

Müzisyen Can Bonomo’yla evli olan Karayel, sakin ve huzurlu bir döneminde olduğunu dile getirdi. Ünlü oyuncunun pozları takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı ve “Güzel anne, kuğu gibisin” yorumlarına neden oldu. Eşi Bonomo'nun ise esprili bir şekilde “Selam” yazması dikkatten kaçmadı.