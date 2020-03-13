Öykü’den ‘Gittin Sen’

Öykü, geçtiğimiz yıl çıkardığı ikinci single’ı ‘Manipüle’den sonra ‘Gittin Sen’le hayranlarının karşısına çıktı. Parçanın sözleri Öykü’ye, müziği ise Halil İbrahim Işık’a ait. Bilgi Üniversitesi İngilizce İletişim ve Medya Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi olan şarkıcı, kendi yazdığı ve bestelediği eserlerle

müzik dünyasında yer edinmeyi hedefliyor.