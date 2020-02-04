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04.02.2020 - 17:06 |

Oyuncu Birand Tunca annesinin kanserle savaşını anlattı

Oyuncu Birand Tunca, 7 yıldır kanser tedavisi gören annesiyle ilgili duygularını paylaştı.

Oyuncu Birand Tunca annesinin kanserle savaşını anlattı

İleri evre kanser teşhisine rağmen annesinin tedavideki azmini anlatan Birand Tunca, 'Dünya Kanser Günü' etiketi ile erken teşhisin önemini vurguladı.

Sosyal medya hesabından annesi ile fotoğrafını paylaşan Tunca, "İlk meme CA teşhis 2005,4.Evre teşhisi 2013 Karaciğer,Kemik,Akciğer ve Rahim metastaz.Yıl 2020,15 yıl mücadele.Hala ayakta,hala mucize,hala savaşıyor ve Allah’a tevekkül edip yaşama inancını koruyor.Mucize olalım.Unutmayalım erken teşhis hayat kurtarır" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Birand Tunca annesinin kanserle savaşını anlattı

Magazin Haberleri Bülteni (03.02.2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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