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HaberlerMagazin Haberleri Son dakika: Oyuncu Bülent Yıldıran hayatını kaybetti
19.01.2021 - 16:05 |

Son dakika: Oyuncu Bülent Yıldıran hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Bülent Yıldıran, 64 yaşında hayatını kaybetti.

Son dakika: Oyuncu Bülent Yıldıran hayatını kaybetti
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Oyuncular Sendikası, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu: Üyemiz Bülent Yıldıran hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun.

Son dakika: Oyuncu Bülent Yıldıran hayatını kaybetti

"BİR İSİM DAHA KAYIP GİTTİ"
Üzüntüsünü sosyal medya üzerinden dile getiren yazar ve sunucu Yekta Kopan, "Bir isim daha kayıp gitti. Canımız Bülent abimize de veda etmişiz. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Oyuncu Bülent Yıldıran hayatını kaybetti

Okan Karacan hastaneden video paylaştıKoronavirüs tedavisi için 10 gün önce hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu ve sunucu Okan Karacan'dan sevindiren haber geldi. Sosyal medya hesabından video paylaşan Karacan, gözyaşlarını tutamadı.
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Cadde Yazarları

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