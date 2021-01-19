Son dakika: Oyuncu Bülent Yıldıran hayatını kaybetti

Oyuncular Sendikası, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu: Üyemiz Bülent Yıldıran hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun.

"BİR İSİM DAHA KAYIP GİTTİ"

Üzüntüsünü sosyal medya üzerinden dile getiren yazar ve sunucu Yekta Kopan, "Bir isim daha kayıp gitti. Canımız Bülent abimize de veda etmişiz. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.