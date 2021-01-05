05.01.2021 - 17:20 |
Oyuncu Emma Stone anne oluyor
ABD'li aktris Emma Stone'un hamile olduğu öğrenildi. 32 yaşındaki oyuncu, tıpkı evliliği gibi hamilelik haberini de saklı tutmayı tercih etti.
Komedyen Dave McCary ile evli olan Hollywood yıldızı Emma Stone'un bebek beklediği ortaya çıktı. People dergisine konuşan kaynaklar; 32 yaşındaki oyuncunun ilk çocuğuna hamile olduğunu açıkladı.
Stone-McCary çifti, 2019 yılında nişanlı olduklarını duyurmuştu. Nişandan bir süre sonra çiftin evlendiği ancak gizli tutulduğu belirtilmişti.