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05.01.2021 - 17:20 |

Oyuncu Emma Stone anne oluyor

ABD'li aktris Emma Stone'un hamile olduğu öğrenildi. 32 yaşındaki oyuncu, tıpkı evliliği gibi hamilelik haberini de saklı tutmayı tercih etti.

Oyuncu Emma Stone anne oluyor
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Komedyen Dave McCary ile evli olan Hollywood yıldızı Emma Stone'un bebek beklediği ortaya çıktı. People dergisine konuşan kaynaklar; 32 yaşındaki oyuncunun ilk çocuğuna hamile olduğunu açıkladı.

Stone-McCary çifti, 2019 yılında nişanlı olduklarını duyurmuştu. Nişandan bir süre sonra çiftin evlendiği ancak gizli tutulduğu belirtilmişti.

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