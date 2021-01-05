Oyuncu Emma Stone anne oluyor

Komedyen Dave McCary ile evli olan Hollywood yıldızı Emma Stone'un bebek beklediği ortaya çıktı. People dergisine konuşan kaynaklar; 32 yaşındaki oyuncunun ilk çocuğuna hamile olduğunu açıkladı.

Stone-McCary çifti, 2019 yılında nişanlı olduklarını duyurmuştu. Nişandan bir süre sonra çiftin evlendiği ancak gizli tutulduğu belirtilmişti.