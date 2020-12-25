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25.12.2020 - 14:55 |

Oyuncu Mert Öcal'ın yeni dizisi

'Survivor 2020'nin en çok konuşulan yarışmacılarından Mert Öcal, FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Oyuncu Mert Öcal'ın yeni dizisi
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'Arka Sokaklar' dizisinden ayrılarak 'Survivor 2020' için Dominik'e giden Mert Öcal, yarışmanın bitmesiyle yeniden oyunculuğa geri dönüyor. Öcal, FOX'ta yayınlanan ve başrollerini Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in paylaştığı 'Sen Çal Kapımı' dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Yakışıklı oyuncu; 'Asla Unutma', 'Rüyalarda Buluşuruz', 'Oyun Bitti', 'Görgüsüzler', 'Aşk Yeniden', 'Savaşçı', 'İsimsizler' ve 'Arka Sokaklar' gibi projelerde yer aldı.

Magazin Haberleri Bülteni (25 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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