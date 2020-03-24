MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Oyuncu Mete Horozoğlu'na FETÖ'den takipsizlik!
24.03.2020 - 15:06 | | İHA

Oyuncu Mete Horozoğlu'na FETÖ'den takipsizlik!

Hakkında FETÖ soruşturması yürütülen oyuncu Mete Horozoğlu'na terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

Oyuncu Mete Horozoğlu'na FETÖ'den takipsizlik!

Oyuncu Mete Horozoğlu'na ilişkin isimsiz bir kişinin yaptığı ihbar sonucu 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ÜST YÖNETİMİYLE İRTİBATININ OLMADIĞI KAYDEDİLDİ

Horozoğlu hakkında, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan soruşturma yürütülmüşse de İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen rapor ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu arşiv havuzu bilgileri dikkate alındığında, şüpheli Horozoğlu'nun terör örgütü ile irtibatını ortaya koyacak bilgi, belge ve delillere ulaşılamadığı, soyut iddia dışında kamu davası açılmasını gerektirir yeterlilikte delil elde edilmediği belirtilerek kovuşturmaya yer olmadığı ifade edildi.

Ferhat Göçer evinde verdiği konserle moral olduDemirören Medya’nın ‘evde kal’ çağrısını daha geniş kilelere ulaştırmak için yaptığı ev konserlerinin ilk konuğu Ferhat Göçer oldu. Bir hekim olarak corona virüs hakkında konuşan Ferhat Göçer, en sevilen şarkılarını gitarıyla seslendirdi. Göçer’i 3 farklı kanaldan 100 bin kişi izledi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Didem Soydan takipçisini affetmedi! 1740 TL para cezası

Didem Soydan takipçisini affetmedi! 1740 TL para cezası

Ayşegül Aldinç şiddete karşıyım deyip...

Ayşegül Aldinç şiddete karşıyım deyip...

Sağlık çalışanlarına teşekkür

Sağlık çalışanlarına teşekkür

Maske tesisi kurdu

Maske tesisi kurdu

Sıradaki Haber