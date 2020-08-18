Oyunculuğa dönüyor

Emel Yıldırım, oyunculuğa döneceğini söyledi. İş insanı, “Birçok sinema projesinden teklif var. Ekranlardan uzun süre uzak kaldığım için önce iyi bir eğitim almam lazım” dedi. Yıldırım, kadınların baştan aşağı her şeyi bulabilecekleri, bir yer açma istediği de olduğunu belirtti.