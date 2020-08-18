18.08.2020 - 07:00 |
Oyunculuğa dönüyor
Emel Yıldırım, oyunculuğa döneceğini söyledi.
Emel Yıldırım, oyunculuğa döneceğini söyledi. İş insanı, “Birçok sinema projesinden teklif var. Ekranlardan uzun süre uzak kaldığım için önce iyi bir eğitim almam lazım” dedi. Yıldırım, kadınların baştan aşağı her şeyi bulabilecekleri, bir yer açma istediği de olduğunu belirtti.
Şeyma Subaşı'ndan 'polis baskını' iddiasına yanıt!Bir süredir Çeşme'de tatil yapan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın, arkadaşlarıyla birlikte Çeşme Mamurbaba Mevkii civarında kaldığı villayı polis baskını yapıldığı öne sürüldü. Çıkan haberlerin ardından Şeyma Subaşı, Instagram hesabından açıklama yaptı. Haberin doğru olmadığını söyleyen Subaşı, "Lütfen inanmayın" dedi.