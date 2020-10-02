02.10.2020 - 13:54 |
'Oyunculuk eğitimimiz devam ediyor'
Dört yıl önce Türkiye güzeli Buse İskenderoğlu ve 2018 Türkiye güzeli seçilen şevval Şahin, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.
Öğle saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde birçok mağazadan alışveriş yapan sıkı dostlar, alışverişlerini noktaladıktan sonra gazetecilerin sorularını şöyle yanıtladı.
Şahin ve İskenderoğlu, "Oyunculuk tabi ki düşünüyoruz ama önce aldığımız oyunculuk eğitimini tamamlamamız lazım. Daha sonrasında içimize sinen bir proje olursa neden olmasın ikimiz de çok istiyoruz" dedi.