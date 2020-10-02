'Oyunculuk eğitimimiz devam ediyor'

Öğle saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde birçok mağazadan alışveriş yapan sıkı dostlar, alışverişlerini noktaladıktan sonra gazetecilerin sorularını şöyle yanıtladı.

Şahin ve İskenderoğlu, "Oyunculuk tabi ki düşünüyoruz ama önce aldığımız oyunculuk eğitimini tamamlamamız lazım. Daha sonrasında içimize sinen bir proje olursa neden olmasın ikimiz de çok istiyoruz" dedi.