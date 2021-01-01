Ozan Çolakoğlu: Değişen bir şey yok

Aracın camını açarak gazetecilerin yeni yılını kutlayan Ozan Çolakoğlu'na, Levent’teki stüdyosunu şarkıcı Berkay’a devredip eşi Gülşen ve oğlu Azur’la Londra’ya yerleşeceği iddialarına, "Öyle bir şey yok. Yurt dışına gidip geliyoruz zaten sürekli, değişen bir şey yok” dedi.

Stüdyosunu Berkay’a devretmeyeceğini söyleyen Çolakoğlu, "Stüdyoyu büyütme ihtimalimiz vardı, Berkay da başka bir yere geçerseniz ilgilenirim dedi" şeklinde konuşup, ülkeden ayrılmayacağını söyledi.