'Ozan Çolakoğlu yaptıysa sorgulamak bana bile düşmez'

Gülşen, 'Nirvana' şarkısı hakkında, "İnanılmaz güzel, çok mutluyum. Yerde miyim, gökte miyim bilmiyorum mutluluktan. Şarkı çıkarmayalı bayağı olmuştu. Aslında döneme bakarsanız çok da böyle bir şeyler yayınlamayı, çıkarmayı kimsenin düşünmediği bir zamanda, enerjimizi yükseltmek istedik. Şu tortular bir gitsin, ne zamandır evlere kapalı bir şekilde geçiriyoruz zamanımızı. Bu hepimiz için geçerli, tüm dünya için geçerli. Böyle kendimize iyi gelecek, dinleyen ve izleyenlere de iyi gelip enerji yükseltecek bir şey olsun diye, böyle bir dönemade yapmayalım diye düşünmeden direkt 'Hadi' dedik, bismillah" şeklinde konuştu.

'Genellikle alışık olmayan işler yapıyoruz'

'Nirvana'nın kısa bir şarkı olduğu yorumlarına Gülşen, "Biz genellikle alışık olmayan işler yapıyoruz. Beklenen şeyleri değil yani... Ben kendimi de şaşırtmayı, heyecanlandırmayı, sınırlarımı zorlamayı çok seviyorum, şarkılarımı yazarken... Bütün aşamalarında bu böyle oluyor. Biraz ezber bozan, biraz kendi limitlerimizi zorlayacak ve yükseltecek çalışmaların içerisinde olmak beni heyecanlandırıyor. Şimdi şarkı o kadar farklı farklı bölümlerden oluşuyor ki, o kadar zengin ki. Altı bölümden oluşuyor. Bir kere bu işin matematiğini Ozan Çolakoğlu yaptıysa, bunu sorgulamak gerçekten bana bile düşmez. O yüzden bu 2 dakika 19 saniyeyse, 'Ozan'ın bir bildiği vardır' deyip, biraz saygı duymayı öğrenmek gerekiyor. Çünkü müzik çok değişen, gelişen, farklılaşan bir şey. Ozan da dünya üzerinde gelmiş geçmiş en yetenekli müzik adamlarından biri. O yüzden ben gönül rahatlığıyla teslim olup, her zaman da onunla birlikte çıktığım yolda başarılara çok alışığım. Bu şarkının da çıktığı günden itibaren bize gelen tepkilere çok çok mutluyum” dedi.

'Ozan da öyle'

"Albüm aşamasında Ozan Çolakoğlu’nu en çok zorlayan sanatçıların başında geliyormuşsunuz. Nazınız geçtiği için mi?" sorusuna Gülşen, "Kendimi de zorlamayı çok seviyorum. En iyiye ulaşana kadar ne kadar çok çalışmam gerekiyorsa o kadar çalışıyorum aslında. Bu birinin işini zorlaştırmak ya da sıkıntıya sokmak için değil, yaptığım işi en iyi hale getirebilmek için. Ozan zaten kendisi de öyle, birinin onu zorlamasına pek ihtiyacı yok ama fikirleri veriyoruz birbirimize" cevabını verdi.

'Herkes kendince formüller buluacak'

Demet Akalın’ın kızı Hira için tuttuğu öğretmen hatırlatılınca Gülşen, oğlu Azur için, "Çok sıkıntılı bir dönem gerçekten. Çocuğu olan herkese Allah kolaylık versin. Geçen yıldan beri çocuklar birazcık perişanlık yaşıyorlar. İnşallah bir an önce bitsin. Çocuklar için çok zor. Herkes kendince bir takım önlemler ve formüller bulacak" ifadelerini kullandı.

'Ben güzel şeyler konuşmayı seviyorum'

Sinan Akçıl’ın 'Nirvana' şarkısını beğenmediğini söylemesi hakkında ünlü popçu, "Yorum yapmayayım ben. Çünkü tanıdığım veya tanımadığım hakkımda yorum yapan birisiyle ilgili olumsuz ya da olumlu pek bir şey söylemek istemem. Ben güzel şeyler konuşmayı seviyorum. Bu arada zaten herkes her şeyi beğenecek diye bir şey yok. Ben çok memnunum her şeyden” diye konuştu.

'Hadise’yi dinleyip, seyretmekten keyif alıyorum'

Hadise’nin yeni şarkısı 'Küçük Bir Yol'la alakalı Gülşen, "Her zamanki gibi çok seviyorum onun sesinden şarkı dinlemeyi, onu sahnede izlemeyi. Onunla birlikte çalışmayı, onun için şarkı yazmayı... Birlikte çalıştığım ve dışarıdan bakıp, izlediğim ve dinlediğimde de çok keyif aldığım sanatçı arkadaşım. İyi ki var” şeklinde konuştu. 'Küçük Bir Yol'un klibini izlemediğini söyleyen şarkıcı, "Kapağını gördüm, çok etkileyiciydi” diyerek, övgü dolu sözler sarf etti.

Gülşen'in sıcak havaya rağmen giyim tarzı ise dikkat çekti.