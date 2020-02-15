Ozan Güven'e Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz sorusu!

Ayağındaki bir sorun nedeniyle tedavi olduğunu söyleyen Ozan Güven, çıkışta gazetecilerin sorunlarını yanıtlamamaya gayret etti.

Yakın arkadaşı Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlamasından sonra usta komedyenle aralarının açıldığı iddiasına Güven "Siz soruyorsunuz, o zaman siz cevap verin" demekle yetindi.

Güven, Yılmaz ile Sarıkaya'yı birbirlerine yakışıp yakışmadığı sorusunu da yanıtsız bıraktı.