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HaberlerMagazin Haberleri Ozan Güven'e Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz sorusu!
15.02.2020 - 11:58 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Ozan Güven'e Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz sorusu!

Oyuncu Ozan Güven, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir hastaneden çıkarken görüntülendi.

Ozan Güven'e Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz sorusu!

Ayağındaki bir sorun nedeniyle tedavi olduğunu söyleyen Ozan Güven, çıkışta gazetecilerin sorunlarını yanıtlamamaya gayret etti.

Yakın arkadaşı Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlamasından sonra usta komedyenle aralarının açıldığı iddiasına Güven "Siz soruyorsunuz, o zaman siz cevap verin" demekle yetindi.

Güven, Yılmaz ile Sarıkaya'yı birbirlerine yakışıp yakışmadığı sorusunu da yanıtsız bıraktı. 

    15 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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    Cadde Yazarları

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