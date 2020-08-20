20.08.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ
‘Ozan’la oynamam’
Şevval Sam, sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla gündemden düşmeyen Ozan Güven’le aynı projede yer almayı istemediğini belirtti.
Şevval Sam, sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla gündemden düşmeyen Ozan Güven’le aynı projede yer almayı istemediğini belirtti. Oyuncu, “Şiddetin savunulacak bir tarafı olamaz. Ortada bir fotoğraf var ve ben böyle bir şiddetin içinde yer almayı da şiddet içerikli bir insanla karşılıklı oynamayı da istemem” diye konuştu.
Bergüzar Korel gözyaşları içinde yardım istediOyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabından SMA hastası çocukların ilaçlarını daha kolay bulabilmeleri adına yetkili kişilere çağrıda bulundu. Korel, "Yalvarıyorum sesimi duyun" diyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözyaşlarına hakim olamadı.