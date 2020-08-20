‘Ozan’la oynamam’

Şevval Sam, sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla gündemden düşmeyen Ozan Güven’le aynı projede yer almayı istemediğini belirtti. Oyuncu, “Şiddetin savunulacak bir tarafı olamaz. Ortada bir fotoğraf var ve ben böyle bir şiddetin içinde yer almayı da şiddet içerikli bir insanla karşılıklı oynamayı da istemem” diye konuştu.



