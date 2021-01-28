Özcan Deniz eski eşine oturduğu villa için dava açtı

Feyza Aktan, iki yıl önce anlaşmalı boşandığı çocuğunun babası Özcan Deniz hakkında, ‘zincirleme şekilde kasten yaralama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından, abisi Ercan Deniz hakkında da, ‘konut dokunulmazlığının ihlali’, ‘zincirleme şekilde yaralama’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlarından şikâyetçi olmuştu.

Hürriyet'in haberine göre; bu defa Özcan Deniz mahkemeye başvurdu.

Deniz, Feyza Aktan’a 5 bin liralık ecrimisil (haksız işgal tazminatı) ile şimdilik 5 bin liralık aidat bedeli davası açtı. Ünlü sanatçı dilekçesinde, bu zamana kadar ödediği faturaların tutarının tarafına iade edilmesini talep etti.

NE OLMUŞTU?

2018'de Feyza Aktan ile nikah masasına oturan şarkıcı Özcan Deniz, aynı yıl nisan ayında oğlu Kuzey Deniz'i kucağına almıştı. Ancak çift, 15 ay evli kaldıktan sonra 2019 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. İkili, çocukları Kuzey için ortak velayet almıştı.

Geçtiğimiz aylarda ise Özcan Deniz'in eski eşinin Sarıyer'de ikamet ettikleri evden çıkmasını istediği ancak Aktan'ın çıkmayı reddedip, oğlu ile orada yaşamaya devam ettiği öne sürülmüştü.

Ardından ikili arasında sular iyice ısınmış ve Feyza Aktan hem eski eşinden hem de Deniz'in abisi Ercan Deniz'den şiddet gördüğü ve tehdit edildiği iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

Bu iddiaları Özcan Deniz reddetmiş ardından Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci de bu gerilime ortak olmuştu. Semerci, Aktan'ın çocuğuyla ilgilenmediğini dair iddialarda bulunmuştu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Feyza Aktan ise hakkındaki iddiaları kabul etmediğini "Beni zan altında bıraktıkları her şeyi yargı önünde ispatlamakla mükelleftirler" diyerek dile getirmişti.