Özcan Deniz: Her şeyim sensin

2018 yılında Feyza Aktan ile nikah masasına oturan Özcan Deniz, aynı yıl nisan ayında oğlu Kuzey'i kucağına aldı. 15 ay evli kaldıktan sonra geçtiğimiz sene anlaşmalı olarak tek celsede boşanan çift, çocukları Kuzey için ortak velayet aldı.

48 yaşındaki Özcan Deniz, oğlu Kuzey ile birlikte çekilen karesini Instagram hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı, "Her şeyim sensin, sen her şeyimsin. Canım oğlum" ifadelerini kullandı.