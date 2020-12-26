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26.12.2020 - 15:39 |

Özcan Deniz: Her şeyim sensin

Şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey'le birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Özcan Deniz: Her şeyim sensin
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2018 yılında Feyza Aktan ile nikah masasına oturan Özcan Deniz, aynı yıl nisan ayında oğlu Kuzey'i kucağına aldı. 15 ay evli kaldıktan sonra geçtiğimiz sene anlaşmalı olarak tek celsede boşanan çift, çocukları Kuzey için ortak velayet aldı.

48 yaşındaki Özcan Deniz, oğlu Kuzey ile birlikte çekilen karesini Instagram hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı, "Her şeyim sensin, sen her şeyimsin. Canım oğlum" ifadelerini kullandı.

Özcan Deniz: Her şeyim sensin

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