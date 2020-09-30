30.09.2020 - 13:51 |
Özçivit ailesi alışverişte
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, oğulları Karan'la birlikte geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.
Öğle saatlerinde alışveriş merkezinin İstinye Pazarı katından giriş yapan çift, corona virüs tedbirlerine uyarak alışverişin keyfini çıkardı. Karan bebeğin bakıcısının da eşlik ettiği alışveriş turunu kısa sürede tamamlayan oyuncular, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakırken "Kolay gelsin" demekle yetindiler.
Çoğunlukla yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan oyuncular, alışverişlerini tamamladıktan sonra özel araçlarıyla alışveriş merkezinden ayrıldı.