30.07.2020 - 14:37 |
Özdemir Erdoğan ve Emre Altuğ'dan müzik ziyafeti
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlediği 'İstanbul Yeditepe Konserleri' geçtiğimiz akşam Özdemir Erdoğan ve Emre Altuğ konserleriyle devam etti.
Türk müziğinin efsane ismi Özdemir Erdoğan'nın unutulmaz şarkılarıyla nostalji rüzgarı estirdiği gecede, Emre Altuğ da sahne performansı ve sevilen şarkılarıyla konserler serisine damga vurdu.
T.C. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Poll Production YouTube kanallarından yayınlanan 'İstanbul Yeditepe Konserleri', her akşam saat 21:00'de izleyicilerle birbirinden ünlü isimleri buluşturuyor.