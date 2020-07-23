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23.07.2020 - 07:00 |

Özel bir koleksiyon

Atelier Rebul, 1895 yılında İstanbul’un kalbinde, Pera’da başlayan hikayesinin 125’inci yılını özel bir koleksiyonla taçlandırdı.

Özel bir koleksiyon
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Atelier Rebul, 1895 yılında İstanbul’un kalbinde, Pera’da başlayan hikayesinin 125’inci yılını özel bir koleksiyonla taçlandırdı. Kurucusu Jean Cesar Reboul’un gizemli ve yıllardır korunan reçetelerindeki asırlık formülleri, bu koleksiyonla yeniden hayat buldu. Atelier Rebul kurucu ortağı Nüket Filiba, “Bu koleksiyon, geçmişe selam veriyor ve yeni nesiller için tarihte bir yolculuk oluyor” dedi.

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