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26.11.2020 - 07:00 |

Özel buluşma

Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TUROYD Yönetim Kurulu Üyeleri ile Turizmi Geliştirme Ajansı’nda bir araya geldi.

Özel buluşma
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Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TUROYD Yönetim Kurulu Üyeleri ile Turizmi Geliştirme Ajansı’nda bir araya geldi. Pandemi sürecinde gelinen noktada, turizm çalışanlarının sıkıntılarının dile getirildiği toplantıda Bakan Ersoy, TUROYD heyetinden Meslek Komiteleri Yasası çerçevesinde hazırlıkları devam eden ‘Turizm Meslek Yasası’ konusundaki ek çalışmaların tamamlanması yönünde direktifte bulundu.

KADES, MasterChef'te izleyicilere anlatıldıTV8'de yayınlanan 'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasında, İçişleri Bakanlığı'nın uygulaması olan KADES’in önemi anlatılarak, “Kadına şiddete hep birlikte dur diyelim” çağrısında bulunuldu.
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Cadde Yazarları

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