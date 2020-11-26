Özel buluşma

Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TUROYD Yönetim Kurulu Üyeleri ile Turizmi Geliştirme Ajansı’nda bir araya geldi. Pandemi sürecinde gelinen noktada, turizm çalışanlarının sıkıntılarının dile getirildiği toplantıda Bakan Ersoy, TUROYD heyetinden Meslek Komiteleri Yasası çerçevesinde hazırlıkları devam eden ‘Turizm Meslek Yasası’ konusundaki ek çalışmaların tamamlanması yönünde direktifte bulundu.