Özel gösterim

Türkiye’yi dünya moda sahnesinde temsil eden RaisaVanessa, New York Moda Haftası’ndaki solo defilesinin ardından, özel gösterimini Soho House’da gerçekleştirdi. 52 look 89 parçadan oluşan RaisaVanessa FW20/21 Koleksiyonu’ndan özel bir seçkinin de sergilendiği etkinliğe, Deniz Marşan ve Ceylan Çapa da katıldı.