21.02.2020 - 07:00 |
Özel gösterim
Türkiye’yi dünya moda sahnesinde temsil eden RaisaVanessa, New York Moda Haftası’ndaki solo defilesinin ardından, özel gösterimini Soho House’da gerçekleştirdi.
Türkiye’yi dünya moda sahnesinde temsil eden RaisaVanessa, New York Moda Haftası’ndaki solo defilesinin ardından, özel gösterimini Soho House’da gerçekleştirdi. 52 look 89 parçadan oluşan RaisaVanessa FW20/21 Koleksiyonu’ndan özel bir seçkinin de sergilendiği etkinliğe, Deniz Marşan ve Ceylan Çapa da katıldı.