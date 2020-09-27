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27.09.2020 - 07:00 |

Özel proje

Şule Argüder’in kurucu başkanı olduğu Başarım Sensin Derneği, başarılı ancak fırsat eşitsizliği yaşayan bursiyerlerinin fonuna destek sağlamak amacıyla Türkiye’nin seçkin markalarının yer aldığı bir proje düzenledi.

Özel proje
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Şule Argüder’in kurucu başkanı olduğu Başarım Sensin Derneği, başarılı ancak fırsat eşitsizliği yaşayan bursiyerlerinin fonuna destek sağlamak amacıyla Türkiye’nin seçkin markalarının yer aldığı bir proje düzenledi. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından dolayı yaşanılan bu zorlu günlerde, derneğe yardımlarını esirgemeyen gönül dostlarına da çekilişle birbirinden özel hediyeler verildi. Başkan Argüder ve yönetim kurulu üyeleri, derneğe vermiş oldukları destek sebebiyle tüm bağışçılara teşekkür etti.

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