Özer Kızıltan kimdir, neden öldü? Özer Kızıltan'ın hastalığı neydi, kaç yaşındaydı,hangi filmlerin yönetmenliğini yaptı?
Ünlü yönetmen Özer Kızıltan hayatını kaybetti. Kızıltan'ın ölüm haberi sonrasında yaşamı merak konusu oldu. Peki Özer Kızıltan kimdir, neden öldü? Özer Kızıltan hangi filmlerin yönetmenliğini yaptı?
Özer Kızıltan kimdir? sorusunun cevabı merak ediliyor. Bir süredir tedavi gören yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi. Kızıltan'ın neden öldüğü ve hastalığı araştırılmaya başlandı. Peki Özer Kızıltan neden öldü, hastalığı neydi?
ÖZER KIZILTAN KİMDİR?
Ünlü yönetmenlerden Özer Kızıltan hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Kızıltan 57 yaşındaydı.
17 Nisan 1963 tarihinde İstanbul’da doğan Özer Kızıltan, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.
FİLMOGRAFİSİ
FİLM
2016 Mahrumlar
2016 Aşkın 5 Hali
2011 Beni Unutma
2006 Takva
TV FİLMİ
2017 Elimiz Mahkum
2016 Adam ve Çocuk
2016 Kayıp İnci
TV DİZİSİ
2015 Şehrin Melekleri
2014 Hayat Yokuşu
2011 Küçük Hanımefendi
2008 Karamel
2007 Yaralı Yürek
2007 Sessiz Fırtına
2006 Yalancı Yarim
2005 Yanık Koza
2003 Kurşun Yarası
2002 Gülbeyaz