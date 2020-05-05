Özer Kızıltan kimdir, neden öldü? Özer Kızıltan'ın hastalığı neydi, kaç yaşındaydı,hangi filmlerin yönetmenliğini yaptı?

Özer Kızıltan kimdir? sorusunun cevabı merak ediliyor. Bir süredir tedavi gören yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi. Kızıltan'ın neden öldüğü ve hastalığı araştırılmaya başlandı. Peki Özer Kızıltan neden öldü, hastalığı neydi?

ÖZER KIZILTAN KİMDİR?

Ünlü yönetmenlerden Özer Kızıltan hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Kızıltan 57 yaşındaydı.

17 Nisan 1963 tarihinde İstanbul’da doğan Özer Kızıltan, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

FİLMOGRAFİSİ

FİLM

2016 Mahrumlar

2016 Aşkın 5 Hali

2011 Beni Unutma

2006 Takva

TV FİLMİ

2017 Elimiz Mahkum

2016 Adam ve Çocuk

2016 Kayıp İnci

TV DİZİSİ

2015 Şehrin Melekleri

2014 Hayat Yokuşu

2011 Küçük Hanımefendi

2008 Karamel

2007 Yaralı Yürek

2007 Sessiz Fırtına

2006 Yalancı Yarim

2005 Yanık Koza

2003 Kurşun Yarası

2002 Gülbeyaz