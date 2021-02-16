Özge Borak'tan doğum günü paylaşımı! Karlar arasında kutladı

Oyuncu Özge Borak, önceki gün 39 yaşında bastı. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evinde izole olan Borak, doğum gününü karlar arasında kutladı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışını büyük bir mutlulukla karşılayan Borak, pastasını da dışarıda üfledi.

"YILLARDIR DOĞUM GÜNÜMDE KAR YAĞMAMIŞTI"

Oyuncu, verdiği pozlara; "Uzun yıllardır doğum günümde kar yağmamıştı. Pastamı karlar içinde üflemek istedim, hoşluk olsun diye. Benim için oldu da. Alışık olduğumuz dost meclislerimizden, kalabalıklarımızdan pandemiyle beraber ayrı düştük. Bazı günler yine ne kadar kalabalık olduğumuzu da görüyoruz. Ben bugün gördüm... Ailem, sevdiğim, dostlarım, arkadaşlarım, sevenlerim var olun, ne güzelsiniz. Mutlu ettiniz beni. Teşekkür ederim. Hakikaten "İyi ki doğmuşum" dedim sayenizde. O zaman seneye büyük bir parti yapar mıyız? Yaparız, yaparız" notunu düştü.

Özge Borak'ın paylaşımları kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni ve "İyi ki doğdun" yorumları aldı.