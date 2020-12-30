MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Özge Gürel: İlişkinin keyfini çıkarıyoruz
30.12.2020 - 15:49 |

Özge Gürel: İlişkinin keyfini çıkarıyoruz

Oyuncu çift Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, 2014 yılında ‘Kiraz Mevsimi’ dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı.

Özge Gürel: İlişkinin keyfini çıkarıyoruz
ABONE OL

Özge Gürel, Serkan Çayoğlu ile ilişkilerini şöyle anlattı:
"Çok iyi arkadaşız. Hep gülüyoruz. Yapılacak tüm kavgaları bunca yıl içinde bitirdik. İlişkinin keyfini çıkarıyoruz. Serkan’ın iyi niyetine, merhametli ve adaletli oluşuna, fikirlerine güveniyorum."

Sahara Ray: 'Dudağımı köpek ısırdı' dedi ama kimse inanmadıBir dönem Justin Bieber ile yaşadığı romantik ilişkiyle konuşulan model ve bikini tasarımcısı Sahara Ray şimdi de Instagram paylaşımıyla gündem oldu. Ray, bir takipçisinin isteği üzerine, birkaç yıl önce bir köpek tarafından yüzünden ısırıldığı dönemde çektiği bir videoyu paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Beşiktaş: Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif

Son dakika - Beşiktaş: Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif

Gaziantep FK'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Gaziantep FK'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Samsunspor'da hedef 3 puan

Samsunspor'da hedef 3 puan

Beşiktaş'ın "Help Steps" ile yaptığı iş birliğinden elde edilecek gelir, futbol akademisine aktarılacak

Beşiktaş'ın "Help Steps" ile yaptığı iş birliğinden elde edilecek gelir, futbol akademisine aktarılacak

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet