30.12.2020 - 15:49 |
Özge Gürel: İlişkinin keyfini çıkarıyoruz
Oyuncu çift Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, 2014 yılında ‘Kiraz Mevsimi’ dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı.
Özge Gürel, Serkan Çayoğlu ile ilişkilerini şöyle anlattı:
"Çok iyi arkadaşız. Hep gülüyoruz. Yapılacak tüm kavgaları bunca yıl içinde bitirdik. İlişkinin keyfini çıkarıyoruz. Serkan’ın iyi niyetine, merhametli ve adaletli oluşuna, fikirlerine güveniyorum."
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