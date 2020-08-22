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HaberlerMagazin Haberleri Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na: Aşırı seviyorum
22.08.2020 - 16:40 |

Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na: Aşırı seviyorum

Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu çift Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, sosyal medyada aşka geldi.

Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na: Aşırı seviyorum
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Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, 2014 yılında başrolü paylaştıkları 'Kiraz Mevsimi' dizisinde aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerine bir kez mola veren sevgililerin beraberliği evliliğe doğru gidiyor.

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"AŞIRI SEVİYORUM SİZİ SERKAN BEYCİĞİM"
Erkek arkadaşları ile tatil yapan yakışıklı oyuncu, önceki gün Instagram hesabından Özge Gürel ile bir pozunu yayınladı. Özge, bu paylaşıma kayıtsız kalmadı. 

33 yaşındaki güzel, "Tabii ki siyah beyaz" notunu taşıyan fotoğrafa, "Aşırı seviyorum sizi Serkan beyciğim, öyle böyle değil” yorumunu yazdı.

Özge Gürelden Serkan Çayoğluna: Aşırı seviyorum

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