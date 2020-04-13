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13.04.2020 - 09:38 |

Özge Özpirinçci: Denize girmeyi çok özledim

GQ dergisinin Türkiye hesabında Serkan Altunorak’ın canlı bağlantısına katılan oyuncu Özge Özpirinçci, soruları yanıtladı.

Özge Özpirinçci: Denize girmeyi çok özledim

Özge Özpirinçci, "Pandemiden sonra yapmak istediğim çok şey var. Denize girmeyi çok özledim, ayağımı yere ve çimlere basmayı özledim" dedi.

Ünlü oyuncu, "Her koşulda güveneceğim insan, abim. Mesela birini kaza eseri öldürsem, bana ‘Tamam Özge sakin ol, cesedi nereye gömelim’ der. Abim Emre’ye sonsuz güvenirim. Bir de en çok güvendiğim, benim her zaman yanımda olan kişi Berrak Tüzünataç’tır. Berrak her koşulda yanımda olan biri" şeklinde konuştu.

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    Cadde Yazarları

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