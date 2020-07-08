MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Özge Özpirinçci 'Kadın' dizisinin tanıtımını İspanyolca olarak yaptı
08.07.2020 - 09:29 |

Özge Özpirinçci 'Kadın' dizisinin tanıtımını İspanyolca olarak yaptı

İspanya’nın en büyük medya kuruluşlarından Atresmedia TV Grubu, Fox TV'den 'Kadın' dizisinin yayın haklarını satın aldıktan sonra ilk kez dün akşam yayınlandı. Özge Özpirinçci ise dizinin tanıtımını İspanyolca yaparak şaşırttı.

Özge Özpirinçci 'Kadın' dizisinin tanıtımını İspanyolca olarak yaptı
ABONE OL

Yayınlandığı dönem izlenme rekoru kıran 'Kadın' dizisinin başrolünde yer alan genç oyuncu Özge Özpirinçci, dizinin İspanya’daki Atresmedia TV’de Mujer adında yayınlanacak ilk bölümü için akıcı bir şekilde İspanyolca konuştu. Dizinin İspanya'da geniş bir kitle tarafından izlenmesi bekleniyor.

Magazin Haberleri Bülteni (8 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cem Özer'in oğlu boyunu geçti!

Cem Özer'in oğlu boyunu geçti!

Takipçilerinden Cemre Kemer'e 'kilo al' çağrısı!

Takipçilerinden Cemre Kemer'e 'kilo al' çağrısı!

Sebze ve meyve yetiştiriyor

Sebze ve meyve yetiştiriyor

Şizofreni oynamak istiyor

Şizofreni oynamak istiyor

Sıradaki Haber