08.07.2020 - 09:29 |
Özge Özpirinçci 'Kadın' dizisinin tanıtımını İspanyolca olarak yaptı
İspanya’nın en büyük medya kuruluşlarından Atresmedia TV Grubu, Fox TV'den 'Kadın' dizisinin yayın haklarını satın aldıktan sonra ilk kez dün akşam yayınlandı. Özge Özpirinçci ise dizinin tanıtımını İspanyolca yaparak şaşırttı.
Yayınlandığı dönem izlenme rekoru kıran 'Kadın' dizisinin başrolünde yer alan genç oyuncu Özge Özpirinçci, dizinin İspanya’daki Atresmedia TV’de Mujer adında yayınlanacak ilk bölümü için akıcı bir şekilde İspanyolca konuştu. Dizinin İspanya'da geniş bir kitle tarafından izlenmesi bekleniyor.