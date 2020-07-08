Özge Özpirinçci 'Kadın' dizisinin tanıtımını İspanyolca olarak yaptı

Yayınlandığı dönem izlenme rekoru kıran 'Kadın' dizisinin başrolünde yer alan genç oyuncu Özge Özpirinçci, dizinin İspanya’daki Atresmedia TV’de Mujer adında yayınlanacak ilk bölümü için akıcı bir şekilde İspanyolca konuştu. Dizinin İspanya'da geniş bir kitle tarafından izlenmesi bekleniyor.