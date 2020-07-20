Özge Ulusoy, "Adanalılar haklıymış. Mersin'e gelmek için Adana Havalimanı'nı kullandık. Hani bir tabir vardır ya 'güneşe ateş etmek' diye, gerçekten haklılarmış adamlar. Bu güneşe ateş edilmez mi?" diyerek espri yaptı.

Sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile hakkında çıkan ayrılık haberlerini yalanlayan ünlü manken, "Bizi sürekli bir şekilde sosyal medyadan ayırıyorlar. Çıkan habelere itibar etmeyin. Faruk'la iyi bir ilişkimiz var" ifadelerini kullandı.