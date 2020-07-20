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20.07.2020 - 16:46 |

Özge Ulusoy: Adanalılar haklıymış!

Önceki gün Mersin'de gerçekleşen bir açılışa katılan manken Özge Ulusoy, sıcaklardan dert yandı.

Özge Ulusoy: Adanalılar haklıymış!
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Özge Ulusoy, "Adanalılar haklıymış. Mersin'e gelmek için Adana Havalimanı'nı kullandık. Hani bir tabir vardır ya 'güneşe ateş etmek' diye, gerçekten haklılarmış adamlar. Bu güneşe ateş edilmez mi?" diyerek espri yaptı.

Sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile hakkında çıkan ayrılık haberlerini yalanlayan ünlü manken, "Bizi sürekli bir şekilde sosyal medyadan ayırıyorlar. Çıkan habelere itibar etmeyin. Faruk'la iyi bir ilişkimiz var" ifadelerini kullandı.

Seyfi Dursunoğlu'na veda! Son yolculuğuna uğurlandı17 Temmuz Cuma günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' karakterini yaratan 87 yaşındaki Seyfi Dursunoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Dursunoğlu'nu son yolculuğunda ünlü isimler yalnız bırakmadı.
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