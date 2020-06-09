Özge Ulusoy: Ben de normal bir insanım

İşi gereği dış görüntüsüne dikkat eden ve yoğun bir şekilde spor yapan Özge Ulusoy, buna rağmen yiyecek seçiminde oldukça cesur davranıyor.

Spor yapan pek çok ismin aksine kalorisi yüksek yiyecekleri de tüketen Özge Ulusoy, bir sosyal medya hesabının beslenme şeklini eleştiren paylaşımlar yapmasına tepki gösterdi. Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan Ulusoy, beslenme tercihleri konusunda takipçilerine yalan söylemediğini belirtirken yoğun bir şekilde spor yapmasının sebebi olarak da özgürce yiyecek kaçamakları yapabilmek olduğunu belirtti.

İşte Özge Ulusoy’un o satırları:

“Tatlış bir hesap var benim yemek paylaşımlarıma asla inanmıyor ve her seferinde bununla ilgili bir paylaşım yapıyor. Kendisine buradan cevap vereyim: Haftada 5-7 gün 2 saatin üzerinde antrenman yapıyorum…. Cardio hayatımın büyük bir parçası… Hafta içi 2 öğün protein ağırlıklı besleniyorum, hafta sonları da kendime full izin veriyorum. Zaten bu kadar çok sporun bir amacı da daha özgür kaçamak yapabilmem. Merak etmiş dün kaç donut yedim diye…. Dört! İki tanesi Bavyera kremalı, iki tanesi da orijinal… Öğlen de mantı yedim hatta…. Bana sorsa yalan söyleyip takipçilerimi kandırmayacağımı bilirdi halbuki! Hele ki sağlıksız bir şeyler yediğim konusunda… Neyse içi rahatlar belki çünkü ben de normal bir insanım çok da şey etmesin…”