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11.02.2020 - 13:09 |

Özge Ulusoy estetik iddialarına yanıt verdi

Yıllar içinde görüntüsünün değiştiği haberleriyle sık sık gündeme gelen ve estetik yaptırdığı iddia edilen Özge Ulusoy, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuştu. Ünlü manken, hakkında çıkan estetik haberlerine yanıt verdi.

Özge Ulusoy estetik iddialarına yanıt verdi

Estetik yaptırdığı haberleriyle gündeme gelen Özge Ulusoy, iddialara yanıt verdi. Konuyla ilgili '2. Sayfa' programına konuşan 37 yaşındaki manken, "İyi yaş alıyorum" dedi.

Ulusoy, estetik konusunda şöyle konuştu:

"İyi yaş alıyorum demek ki, dikkat çekiyor. Ben bununla mutlu oluyorum. Sosyal medya hesabıma yaptırdığım her şeyi koyuyorum. İnsanların estetiği nasıl anladıklarına bağlı. Plastik cerrahi ise ben ameliyat olmadım ama hep söylüyorum botoks yaptırıyorum, dolgu yaptırıyorum. Zaten saklamıyorum, yaptırdığım doktorları da seve seve paylaşıyorum. Eğer ameliyat olmam gerekirse de olurum. İleride olacağım. Yüzümü de gerdireceğim. Gerekirse yaptıracağım. Ben böyle şeylerden çekinmiyorum. Bakımlı olmak benim hoşuma gidiyor. Bu herkesin tercihi. Yaptırmayana da saygı duyarım, yaptırana da saygı duyarım. Mutlu olmadığım bir yer olsaydı da yaptırırdım."

    11 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni11 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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    Cadde Yazarları

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