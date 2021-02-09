Özge Ulusoy: Kaburga kemiklerime ne olmuş?

Ünlü model Özge Ulusoy, önceki gün Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaştı.

Bir dönem Ulusoy’un göbek deliği ve ayak parmakları sosyal medya kullanıcıları tarafından birçok esprili yoruma maruz kalmıştı. Ünlü model, yeni pozunda bunlara gönderme yaparak şu notu yazdı: “Ayak parmaklarım ve göbek deliğimden sonra yeni polemik başlatıyorum: Kaburga kemiklerime ne olmuş? Görenler gözlerine inanamadı...”

Ünlü mankenin esprili gönderisi kısa sürede 32 binden fazla beğeni aldı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve özellikle filtre uygulamaları üzerinden çektiği esprili karelerle takipçilerinin beğenisini de kazanan Özge Ulusoy, yaz tatili sırasında yaşadığı talihsiz bir kazayı takipçileriyle paylaşmıştı.

AYAK PARMAKLARI OLAY OLDU

Düşme sonucu ayak parmaklarından birkaçı burkulan ve moraran Ulusoy bu görüntüyü fotoğrafladı ve üzerine de “Bu arada dünyanın en güzel ayaklarına nazar değdirdiniz! Düştüm, hale bakın… Yampirikler hasta, ona rağmen 40 dk. bisiklet 40 dk. fitness yapıldı” notunu düştü.

"YAMPİRİKLERİ TANIMAMIŞSINIZ"

Özge Ulusoy bu paylaşımının ardından gelen geçmiş olsun mesajlarına dönüş yapmayı da ihmal etmedi ve yeni bir fotoğraf karesinin üzerine “Geziyor bebişsu, iyi olacak tüm mesajlar için teşekkürler… Bu arada serçe kırık diyen çok olmuş ki bu beni üzer! Bu demek ki yampirikleri tanımamışsınız onlar zaten öyle şekilsizdi” yazdı.

TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Özge Ulusoy, bir sosyal medya hesabının beslenme şeklini eleştiren paylaşımlar yapmasına tepki göstermişti. Sık sık spor yapan Ulusoy, takipçilerine yalan söylemediğini belirtmişti.

"PAYLAŞIMLARIMA ASLA İNANMIYOR"

Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Tatlış bir hesap var benim yemek paylaşımlarıma asla inanmıyor ve her seferinde bununla ilgili bir paylaşım yapıyor. Kendisine buradan cevap vereyim; Haftada 5-7 gün, 2 saatin üzerinde antrenman yapıyorum. Cardio hayatımın büyük bir parçası… Hafta içi 2 öğün protein ağırlıklı besleniyorum, hafta sonları da kendime full izin veriyorum.

"BEN DE NORMAL BİR İNSANIM"

Zaten bu kadar çok sporun bir amacı da daha özgür kaçamak yapabilmem. Dün kaç donut yedim diye merak etmiş. Dört! İki tanesi Bavyera kremalı, iki tanesi da orijinal… Öğlen de mantı yedim hatta.

Bana sorsa yalan söyleyip, takipçilerimi kandırmayacağımı bilirdi halbuki! Hele ki sağlıksız bir şeyler yediğim konusunda… Neyse içi rahatlar belki çünkü ben de normal bir insanım, çok da şey etmesin.

"GECE HAYATIM YOK"

Öte yandan Ulusoy, "Sürekli şehir dışındayım. Gece hayatım olmadığı ve sürekli evden işe, işten eve gittiğim için enerjiğim" açıklamasını yapmıştı.