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28.07.2020 - 10:54 |

Özge Ulusoy: Serçe kırık diyen çok olmuş

Model Özge Ulusoy, tatilde yaşadığı bir kaza sonrası moraran ve şişen ayak parmağının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Özge Ulusoy: Serçe kırık diyen çok olmuş
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve özellikle filtre uygulamaları üzerinden çektiği esprili karelerle takipçilerinin beğenisini de kazanan Özge Ulusoy, bu defa tatili sırasında yaşadığı talihsiz bir kazayı takipçileriyle paylaştı.

Düşme sonucu ayak parmaklarından birkaçı burkulan ve moraran Ulusoy bu görüntüyü fotoğrafladı ve üzerine de “Bu arada dünyanın en güzel ayaklarına nazar değdirdiniz! Düştüm, hale bakın… Yampirikler hasta, ona rağmen 40 dk. bisiklet 40 dk. fitness yapıldı” notunu düştü.

Özge Ulusoy: Serçe kırık diyen çok olmuş

"YAMPİRİKLERİ TANIMAMIŞSINIZ"

Özge Ulusoy bu paylaşımının ardından gelen geçmiş olsun mesajlarına dönüş yapmayı da ihmal etmedi ve yeni bir fotoğraf karesinin üzerine “Geziyor bebişsu, iyi olacak tüm mesajlar için teşekkürler… Bu arada serçe kırık diyen çok olmuş ki bu beni üzer! Bu demek ki yampirikleri tanımamışsınız onlar zaten öyle şekilsizdi” yazdı.

Özge Ulusoy: Serçe kırık diyen çok olmuş

Magazin Haberleri Bülteni (28 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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