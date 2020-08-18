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18.08.2020 - 10:05 |

Özgü Kaya-Burak Serdar Şanal'dan aşk paylaşımları

Özgü Kaya ile kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Burak Serdar Şanal, birlikteliklerinin birinci yılını sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

Özgü Kaya-Burak Serdar Şanal'dan aşk paylaşımları
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Burak Serdar Şanal ile Özgü Kaya, birlikte rol aldıkları dizide tanışıp aşk yaşamaya başladı. Çift, birlikteliklerinin ilk yılını Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

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"NİCE SONSUZ MAVİLERE SEVGİLİM"
Çeşme'de tatil yapan ve mavi tura çıkan ikiliden Kaya, aşk dolu paylaşımlarına, "Nice yıllara, nice sonsuz mavilere sevgilim" mesajını yazdı.

Burak Serdar Şanal ise "Ömrümün geri kalanı armağanım olsun ömrüne. Daha nice güzel anılar biriktirmek dileğiyle. İlk yılımız kutlu olsun sevgilim" notunu düştü.

Özgü Kaya-Burak Serdar Şanaldan aşk paylaşımları

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