Özgü Kaya'dan suç duyurusu! 'Sana evlenmek yasak'

Hürriyet'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren Özgü Kaya, şu ifadeleri kullandı:

“bozkurtlar_3, bozkurtlar_5 ve bozkurtlar_7 adlı Instagram hesaplarının kullanıcısı, cinsel taciz, tehdit ve hakaret içerikli mesajlar göndermektedir. ‘Sadece benimle kıyam edeceksin, yoksa öldürürüm’, ‘Ya benim kadınım olursun ya ölürsün’, ‘Sana evlenmek yasaktır’, ‘Senden çocuk yapacağım’, ‘Ölene kadar benim kadınım olacaksın’ şeklinde mesajlar yollamaktadır.”

"BANA ZARAR VERECEĞİNDEN ENDİŞELİYİM"

“Yaptığımız araştırmada cep telefonu numarasını tespit ettik. Bu kişinin bana zarar vereceğinden endişe duymaktayım. Şüphelinin tespit edilerek, uzaklaştırma kararı alınmasını ve cezalandırılmasını istiyorum".

25 yaşındaki oyuncunun şikâyeti üzerine savcılık soruşturma başlattı.