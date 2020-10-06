Özgü Namal kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Özgü Namal'ın eşi Serdal Oral öldü!
Özgü Namal, birçok yapımda rol aldı. Ünlü oyuncu Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral, geçiridiği kapl krizi sonrasında hayatını kaybetti. Özgü Namal'ın yaşamı ise gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Özgü Namal kimdir, kaç yaşında?
Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral yaşamını yitirdi. Oral, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Gelen acı haber sonrasında Özgü Namal'ın hayatı gündemde merak edilmeye başlandı. Peki Özgü Namal kimdir, hangi dizilerde oynadı?
ÖZGÜ NAMAL KİMDİR?
Ünlü oyuncu Özgü Namal, 28 Aralık 1978'de Üsküdar'da doğdu. Selanik kökenli olan annesi Akile Namal emekli bir devlet memuru, Makedonya kökenli babası Kubilay Namal ise emekli bir tüccardır.
1997 yılında profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla tiyatro oyunculuğuna başlamıştır. Üsküdar Cumhuriyet Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Namal, daha önce Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda da oyunculuk eğitimi almıştır. Sinema ve tiyatro en büyük tutkusuyken, fotoğrafçılık da hobileri arasında yer almaktadır.
Kurtlar Vadisi Dizisinde Polat Alemdarın sevgilisini canlandırdığı Elif Eylül karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır.
2005'te rol aldığı Kiralık Oyun adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri'nde yardımcı rolde yılın en başarılı müzikal ya da komedi kadın oyuncusu ödülünü elde etti.
Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 2014-2015 sezonuna jüri olarak katılmıştır.
ÖZGÜ NAMAL'IN YER ALDIĞI YAPIMLAR
1998 - Affet Bizi Hocam
1998 - Bir Filiz Vardı
1998 - İkinci Bahar
1999 - Kerem
2000 - Karate Can
2000 - Fosforlu Cevriye
2001 - Cinlerle Periler
2002 - Beşibiryerde
2002 - Havada Bulut
2002 - Sır Çocukları
2002 - Yeditepe İstanbul
2004 - Büyü
2004 - Anlat İstanbul
2005 - Organize İşler
2003-2005 - Kurtlar Vadisi
2006 - Bebeğim
2006 - Beynelmilel
2006 - Polis
2007 - Sihirli Oyuncakçı
2007 - Bratz
2007 - Mutluluk
2008 - Nerede Kalmıştık
2008 - Güneşin Oğlu
2008 - İncir Çekirdeği
2008 - O... Çocukları
2008 - Benim Annem Bir Melek
2009 - Masumlar (dizi)
2009-2011 - Hanımın Çiftliği
2012 - Koyu Kırmızı
2013 - Merhamet
2013 - Bu İşte Bir Yalnızlık Var
2014 - Benimle Var Mısın