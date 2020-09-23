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23.09.2020 - 13:46 |

Özgür Aras: Nurseli İdiz’i görsem ümüğünü sıkarım

Ünlü menajer ve iletişim danışmanı Özgür Aras, Hangar TV adlı YouTube kanalında, Can Bozoklar’ın hazırlayıp sunduğu 'Dilimi Tutamadım' programına konuk oldu. Aras'ın Nurseli İdiz sorusuna verdiği yanıt şaşırttı.

Özgür Aras: Nurseli İdiz’i görsem ümüğünü sıkarım
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 1999 yılında kaybettiğimiz yakın dostu Ajlan Büyükburç’tan bahsederken gözyaşlarını tutamayan Özgür Aras, kendini kötü hissedince çekime ara vermek zorunda kalındı. Çekime kaldığı yerden devam etmek isteyen Özgür Aras bir kez daha gözyaşlarına hakim olamadı.

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Gençliğini ve bu sektöre nasıl girdiğini anlatan Özgür Aras, Süleyman Demirel ile tanıştıktan sonra hayatının değiştiğini sözlerine ekledi. Programda hayatı boyunca affedemeyeceği tek kişinin Nurseli İdiz olduğunu söyleyen Aras, “Getirseler onun ümüğünü sıkarım.” diyerek kızgınlığını belirtti.

Özgür Aras: Nurseli İdiz’i görsem ümüğünü sıkarım

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