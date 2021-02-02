Özlem Ada Şahin evinin kapılarını açtı

Özlem Ada Şahin, Beykoz Acarkent’teki villalarının kapısını InStyle Home’a açtı. Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, “Dekorasyona duyduğum tutku, kendi evimi tasarlamamda büyük rol oynadı. Berkay da yardım etti tabii ki. Abartıdan kaçındık, huzur versin istedik. Fonsiyonel ve konforlu olmasına da dikkat ettik” diye konuştu.

Arya ve Zeynep'in odası.

Hamam ve sauna.

Burası hobi odası. Duvardaki tabloyu Berkay, İngiltere’den almış.

Salon gereksiz detaylardan arındırılmış. L koltuk ve kitaplık özel yaptırılmış. Dört katlı, dokuz odalı, havuzlu villanın içinde Türk hamamı, sauna, hobi odası ve spor salonu da var.

2016 YILINDA EVLENDİLER

Şarkıcı Berkay Şahin ile 2016 yılında evlenen Özlem Ada Şahin, bir yıl sonra kızı Arya'yı kucağına aldı. İkili, geçtiğimiz sene ise Zeynep Mira'nın dünyaya gelmesiyle birlikte ikinci kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Özlem Ada Şahin, yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

Yayınladığı videoda karnını tutan 29 yaşındaki Şahin, bir takipçisinin, "Bence hamilesin" yorumuna yanıt verdi. İki çocuk annesi Şahin, "Değilim, olsam söylerdim. Elbise potluk yaptı, hepsi bu" dedi.

"İKİMİZ DE KALDIRACAK DURUMDA DEĞİLİZ"

İki çocuk annesi olan Özlem Ada Şahin, "Arya bir kardeşi daha kaldırabilecek değil" yorumuna ise, "İkimiz de kaldıracak durumda değiliz" şeklinde esprili bir cevap verdi.