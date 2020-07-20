Özlem Yıldız: 'Bu ben olamam' dedim

Özlem Yıldız, basın mensuplarının "Şu an Mersin'deyiz. Buranın yöresel lezzetlerinden olan Tantuni ile aranız nasıl?" sorusuna, "Ben yemek yemeyi çok seven bir insanım. Özellikle patates kızartmasına 'hayır' diyemem. Ama havalar sıcak olunca insan bir şey yiyemiyor. Tantuni yağlı yediğinde güzel oluyor. Evde olsaydım yerdim ama bu sıcakta yiyemem" yanıtını verdi.

Bronz teniyle dikkat çeken sunucu, Çeşme tatilinde çekilen fotoğrafları sorulduğunda ise "Aynaya baktım, sonra fotoğraflara baktım, 'bu ben olamam' dedim. Resmen ışığın azizliğine uğramışım. Bazen olabiliyor böyle şeyler, yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.