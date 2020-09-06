‘OZON TEDAVİSİ ALIYORUM’

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ve yazılım mühendisi sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ın koronavirüse yakalandığı iddiası, sosyal medyayı karıştırdı. İkilinin geçtiğimiz hafta Rumelihisarı’ndaki evlerinde verdiği partiye, Şeyma Subaşı ve Murat Dalkılıç gibi ünlü isimlerin de aralarında yer aldığı birçok kişi katılmıştı.

Türkiye Güzeli, dün ‘2. Sayfa’ programına sağlığı hakkında açıklama yaptı. Koronavirüs testinin negatif çıktığını belirten Şahin, “Çevremdeki insanların çoğu pozitif çıktı. Birkaç gün sonra tekrar test yaptıracağım. Kendimi hiç hasta gibi hissetmiyorum, iyiyim. Ama bağışıklık sistemim güçlensin diye ozon tedavisine başladım. Kendimizi de tedbir amaçlı karantinaya aldık” dedi. Model, sevgilisi Aral hakkında ise yorum yapmaktan kaçındı.